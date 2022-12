Il faisait l’objet d’une notice rouge d’Interpol et était activement recherché par les enquêteurs de la PJ de Toulouse. Un homme d’affaires de 44 ans, déjà surnommé « le Madoff toulousain » a été arrêté mardi à Medellín, en Colombie. L’interpellation grâce à une coopération entre la police locale, celle de la Ville rose et la Juridiction interministérielle spécialisée (Jirs) de Bordeaux, a confirmé ce mardi le parquet de Bordeaux dans un communiqué.









Michael Fraysse de son vrai nom, qui proposait de juteux investissements dans le secteur des énergies renouvelables est soupçonné d’avoir escroqué « plus de 400 victimes » entre 2015 et 2021 pour un montant de « plus de 33 millions d’euros ».

Via une quinzaine de sociétés, il proposait « des investissements dans des parts de sociétés produisant des panneaux photovoltaïques », promettant des retours alléchants de « 6 à 9 % minimum d’intérêt par an », notamment grâce aux bénéfices générés soi-disant par la revente de l’électricité produite à EDF, selon une source proche de l’enquête.

Une quarantaine de comptes dans onze pays

Mais, selon la même source, il n’y a eu « quasiment aucun » retour sur investissements, le malfaiteur récupérant directement pour lui-même les investissements consentis. Si certains investisseurs ont bien reçu de l’argent, celui-ci provenait en fait des « entrées financières de nouveaux clients », selon « un montage financier frauduleux de type pyramide de Ponzi », un mécanisme d’escroquerie rendu célèbre dans les années 2000 par l’homme d’affaires américain Bernard Madoff.

D’après le parquet de Bordeaux, les fonds détournés étaient « blanchis par le biais de virements internationaux à destination de plus d’une quarantaine de comptes, dans onze pays distincts ». Michaël Fraysse est désormais incarcéré en Colombie, dans l’attente de son extradition.