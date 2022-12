Le bar Le Backstage, l’un des lieux prisés de la communauté gay de Perpignan, a été attaqué en marge des manifestations après la victoire du Maroc en quarts de finale de la Coupe du monde contre le Portugal. « Une trentaine de jeunes […] ont littéralement assiégé en début de service le bar pendant près d’un quart d’heure en tapant sur la porte, en balançant des pétards sur celle-ci, en grimpant sur la voiture du bar, expliquent Alain et Enzo, les deux gérants de l’établissement qui ouvre à 20 heures. Puis, voyant que nous n’ouvrions pas la porte, en brisant le parebrise et un rétroviseur de celle-ci. »

Les agresseurs ont mis le feu à la voiture garée devant l’établissement. Le feu s’est propagé à deux véhicules garés à côté. « Depuis des années, […] nous subissons régulièrement des actes homophobes, expliquent les gérants. Durant le ramadan de cette année, [ils] ont pris une ampleur bien plus importante avec des jets de pierres quand on ouvre la porte, des télés, meubles… tout ce qu’ils pouvaient trouver dans les poubelles alentour. »

« Un acte homophobe » pour le parquet de Perpignan

Le Centre Lgbt+66 a annoncé son intention de se porter partie civile. « Il semble établi qu’il s’agit d’un acte homophobe », explique l’association, confirmant les propos, la veille, du parquet de Perpignan à France Bleu Roussillon. Six mineurs, âgés de 16 à 18 ans, ont été interpellés à proximité du bar. L’enquête n’a pas permis d’établir leurs éventuelles responsabilités et ils ont été relâchés. L’enquête se poursuit. Les images de vidéosurveillance seront notamment étudiées.

L’association et les cogérants ont été reçus ce mardi par le préfet des Pyrénées-Orientales, le procureur de la République de Perpignan et le directeur départemental de la Police nationale. « Au cours de la réunion, plusieurs mesures concrètes de dissuasion et de protection ont pu être engagées, afin d’assurer la sécurité des lieux et la tranquillité des personnes qui fréquentent les établissements LGBT de Perpignan, et en particulier le Backstage, reprend l’association. Une attention particulière sera portée lors des matchs à venir de la Coupe du monde de football. » Les gérants du bar, très inquiets, réclament une protection policière.