L’enquête rebondit après la mort d’un homme de 39 ans, vraisemblablement victime d’un lynchage après un cambriolage à l’Escarène (Alpes-Maritimes). Le parquet de Nice confirme ce mardi à 20 Minutes que « plusieurs gardes à vue sont en cours sous le contrôle du magistrat instructeur ». Elles peuvent durer 48 heures.

Selon Le Parisien, trois hommes, des « proches » de la victime du vol, soupçonnés d’avoir agressé le trentenaire, ont ainsi été interpellés dans le cadre de l’information judiciaire ouverte le 21 octobre contre X pour « violences commises en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner ». Deux suspects auraient été arrêtés dans les Alpes-Maritimes et le troisième dans la région de Perpignan.

Mort deux jours plus tard à l’hôpital

Le 12 octobre, la victime, qui « correspondait à la description » de l’auteur d’un cambriolage survenu dans ce village, « était appréhendée » par des habitants, indiquait l’adjointe au procureur de la République de Nice. Il était retrouvé un peu plus tard par les gendarmes, blessé, et mourrait finalement deux jours plus tard à l’hôpital.

« Les premières conclusions du médecin légiste soulignaient que le décès était dû à un choc septique consécutif à une perforation de l’intestin grêle, résultant elle-même d’un choc traumatique à l’abdomen », expliquait le parquet.