L’action spectaculaire fait parler jusqu’au plus haut sommet de l’Etat. Dans un communiqué de presse commun, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu et le ministre délégué chargé de l’Industrie Roland Lescure ont condamné la manifestation d’activistes écologiques ce week-end à la cimenterie du groupe « pollueur » Lafarge de Bouc-Bel-Air, dans les Bouches-du-Rhône, causant d’importants dégâts.

« L’activisme violent, qu’il s’attaque aux biens ou aux personnes, n’est jamais la bonne réponse aux défis que rencontre une société », estiment les deux ministres. Et de souligner : « Depuis deux ans déjà, les services de nos ministères ont travaillé avec le groupe Lafarge pour établir des feuilles de route de décarbonation pour ses sites les plus émetteurs. Le site de La Malle était sur cette liste. »

Du « terrorisme » pour le maire









De son côté, le maire de Bouc-Bel-Air, Richard Mallié, indique qu’il « met la pression sur l’industriel pour qu’il réduise ses émissions de pollutions » et « dénonce des actes odieux, assimilables à du terrorisme ».

Dans une vidéo de cette opération, postée sur plusieurs sites, on voit plusieurs dizaines de personnes vêtues de combinaisons blanches à capuche marcher sur un sentier. Sur d’autres plans, des militants vêtus des mêmes combinaisons s’en prennent à une caméra de surveillance à coups de marteau et à un tuyau à coups de hachette. L’entreprise a porté plainte et une enquête a été ouverte par le parquet d’Aix-en-Provence.