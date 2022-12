C’est une sorte d’état des lieux du banditisme en Corse que l’on trouve dans cette note confidentielle de la direction générale de la Police nationale. Aujourd’hui révélée par France 3, cette note du 18 mars 2022 estime à 25 les bandes criminelles qui sévissent dans l’île. Soit environ 150 personnes actives. Et les forces de l’ordre entendent par « bande » des groupes qui peuvent en fait n’être composés que de deux voire une seule personne. Le plus souvent, elles ont chacune une activité dans une petite région de Corse. On apprend aussi que cette note n’est pas exhaustive et est même potentiellement évolutive.

Que font ces groupes ? « Des actions d’extorsion, mais aussi aujourd’hui, on le voit, liées au trafic de stupéfiants, précise auprès de France 3 Corse Jean-Jacques Fagni, procureur près de la cour d’appel de Bastia. Il y a aussi tout ce qui est opérations de blanchiment, qui peuvent donner lieu à des pressions sur le milieu économique local. Tout cela bien sûr va entraîner de la part de ces groupes de criminalité organisée des rivalités qui peuvent se traduire par des passages à l’acte extrêmement violents. »





La station locale de France Télévisions note enfin que cette liste marque une mutation du banditisme en Corse. Comme l’avait déjà expliqué le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, en visite en Corse l’été dernier : « Là où avant il y avait des groupes très organisés de criminalité un peu clanique, qui étaient fondés sur une histoire, désormais il y a une sorte d’atomisation de la criminalité, des gens qui sortent de ces clans ; de ces groupes, et notamment avec les stupéfiants, se font beaucoup d’argent en dehors de ce que l’histoire du banditisme corse a connu. »