Cela fait presque deux jours qu’elle n’a plus donné de nouvelles. Depuis qu’elle a quitté son domicile de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) samedi après-midi, Anaïs, bientôt 14 ans (la 18 janvier prochain), n’a pas été revue par ses proches et est activement recherchée par les forces de l’ordre. La préfecture de police a ainsi lancé un appel à témoins dimanche pour retrouver « toute personne susceptible d’apporter des éléments intéressant l’enquête ».

La jeune ado « est susceptible de s’être rendue sur Paris habillée d’une doudoune noire, d’un pull noir, d’un pantalon gris anthracite foncé et de baskets noires et jaunes », indique le communiqué de la préfecture. Celle-ci précise en outre qu’Anaïs fait beaucoup plus que son âge et qu’on lui donne volontiers 16 ans. Par ailleurs, elle est de « type européen, mesurant 1m68 et de corpulence mince ». Ses cheveux, mi-longs sont bruns avec des mèches teintes en rouge, et ses yeux marron noisette. Enfin, elle est partie de chez elle avec un sac en bandoulière.





#AppelÀTémoins | La jeune Anaïs M., âgée de 13 ans en paraissant 16, a quitté son domicile de Saint-Maur-des-Fossés (94) dans l’après-midi du 10 décembre

2022. Elle est susceptible de s’être rendue sur Paris.



Si vous détenez des informations ⬇️

☎️ 01 55 97 52 00 pic.twitter.com/ogKNoXqltA — Préfecture de Police (@prefpolice) December 11, 2022







C’est le commissariat de Saint-Maur-des-Fossés qui est chargé de l’enquête et qu’il faut contacter en cas d’informations intéressantes au : 01 55 97 52 00.