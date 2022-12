C’est une course contre la montre qui vient de s’engager au large de Jersey pour tenter de retrouver trois marins disparus dans le naufrage de leur bateau jeudi matin après une collision avec un ferry. Selon les gardes-côtes de l’île anglo-normande, la collision s’est produite entre un ferry, le Commodore Goodwill, et un navire de pêche de Jersey peu après 5h30 jeudi matin.

« Il y avait trois personnes à bord du navire de pêche : le capitaine et deux membres d’équipage », précisent les gardes-côtes dans un communiqué diffusé sur Twitter. « Les gardes-côtes de Jersey continuent de coordonner d’importantes recherches et une opération de sauvetage », indiquent-ils. Ils précisent avoir notamment déployé des canots de secours de la Royal National Lifeboat Institution et deux hélicoptères de secours français. « De nombreux navires de pêche locaux ont également aidé dans les recherches, ainsi que des drones », poursuivent les gardes-côtes.

La Marine nationale mobilise des moyens

La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord a confirmé vers 16h jeudi sur Twitter que des recherches sont « toujours en cours » avec l’arrivée sur les lieux d’un hélicoptère Dragon de la Sécurité civile et de deux appareils aériens de la Marine nationale. « Le navire est présumé avoir coulé par environ 40 m de fond, ce qui nécessite des moyens spécialisés en plongée », précisent les gardes-côtes de Jersey.





[#Opérations] Engagement du Dragon 50 de la @SecCivileFrance, du NH90 et du Falcon 50 de la @MarineNationale pour des recherches au large de Jersey suite à une collision entre un pécheur et un ferry. Coordination par @JsyCoastguard. #CROSSJOBOURG en soutien. pic.twitter.com/MQs1MvTLKP — Préfecture maritime Manche et mer du Nord (@premarmanche) December 8, 2022







Un navire travaillant sur le chantier de ferme éolienne off-shore à Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor) doit arriver sur place accompagné de véhicules de commande à distance pour confirmer la localisation du navire.