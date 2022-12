Mais que s’est-il passé ce mercredi matin sur la 2x2 voies Nantes-Saint-Nazaire (RN 171), à hauteur de Prinquiau ? Vers 7h45, les pompiers de Loire-Atlantique sont intervenus pour venir en aide à une personne aperçue allongée sur la bande d’arrêt d’urgence, au niveau de l’échangeur des Six-croix, entre Montoir et Savenay, dans le sens est-ouest. L’homme était décédé à l’arrivée des secours. Aucun véhicule n’était stationné à proximité. La victime, qui a vraisemblablement été percutée, n’a pu être identifiée, faute de documents d’identité sur elle.

Un appel à témoins a été lancé ce mercredi après-midi par la gendarmerie. Cette dernière cherche à comprendre qui est cet homme mince, âgé d’une trentaine d’années, mesurant 1,75 m et portant de longs cheveux châtains ainsi qu’une barbe. Il portait un pantalon noir et un pull beige au moment du drame. Les enquêteurs cherchent aussi à déterminer les circonstances du décès et qui est l’auteur de l’accident. La collision se serait produite entre 7h15 et 7h45.

Pour toute information, appelez le 02 28 54 18 02.