Authentique barbouzerie ou affaire de droit commun ? Selon le Canard enchaîné, la préfère de police Frédérique Camilleri, préfète de police de Marseille, s’est faite dérober son sac au cours de sa pause déjeuner lors d’un déplacement à Paris effectué en fin d’été. Problème, celui-ci contenait un de ses téléphones professionnels, qu’on imagine volontiers farci de données sensibles.

Le voleur a été identifié et lors de la perquisition de son domicile le 16 novembre dernier, les policiers mettaient la main sur tout un tas d’affaires : sacs de luxe, instrument de musique de luxe et autres objets bien chers et de bonnes factures. Un assemblage hétéroclite de nature à cacher son activité d’espion ? L’hebdomadaire pose la question étant donné qu’au début de l’été cette fois-ci, l’individu s’était déjà fait remarquer sur des caméras de surveillances lors d’un séminaire de l’Otan à Paris au cours duquel il avait subtilisé l’ordinateur d’une militaire allemande.