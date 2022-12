Un jeune homme de 24 ans s’est volatilisé en sortant de discothèque dans la nuit de samedi à dimanche, à Valenciennes, dans le Nord. Quatre jours plus tard, l’inquiétude augmente sur le sort de Maxime Pluchard. Ses proches ont lancé un appel à témoins et une enquête de police a été ouverte.

Samedi, vers 3 heures du matin, le jeune homme seul a quitté la boîte de nuit L’Opéra bar, avenue du Général Horne, pour regagner à pied son domicile situé à un kilomètre de là. Selon ses proches, il avait prévenu son ami qu’il se mettait en route. Sauf que Maxime n’est jamais arrivé chez lui et n’a plus donné signe de vie depuis.

Une battue organisée ce mercredi

Toujours selon ses proches, le jeune homme a été aperçu aux alentours de 3 heures du matin, du côté de Nungesser, non loin de la boîte de nuit, courant « assez vite après des voitures ». Son téléphone a ensuite été retrouvé à près de l’arrêt de tramway « Sainte Catherine », entre L’Opéra bar et son domicile. Pour l’instant, la vidéosurveillance n’a pu que confirmer que Maxime remontait effectivement la rue en longeant le tram entre les arrêts Nungesser et Sainte Catherine.

Une battue est organisée, ce mercredi, à 16h30 au départ de l’Opéra bar. Les personnes disposant d’informations sont invitées à contacter le 17.