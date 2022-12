Un prêtre du diocèse de la Martinique a été mis en examen pour viol et placé en détention provisoire ce week-end, a confirmé le parquet de Fort-de-France à l’AFP. L’homme, âgé d’une cinquantaine d’années et qui était aumônier dans un hôpital, est poursuivi pour viol par personne ayant abusé de l’autorité que lui confère sa fonction.

Les faits remontent à 2019 et concernent une victime présumée, a indiqué le parquet. D’autres victimes présumées figurent dans le dossier mais à ce jour, l’homme d’Église n’est pas poursuivi pour ces autres faits dénoncés, a précisé la même source.

Un signalement fait à l’archevêché

Les actes ont été signalés par l’archevêché de Martinique « conformément au protocole prévu pour la transmission à la justice des signalements d’abus sexuels au sein de l’Eglise », a indiqué l’archevêché dans un communiqué. Le violeur présumé a été interpellé jeudi à la suite de ce signalement. « C’est très important qu’une personne puisse parler et fasse confiance aux autorités », a réagi l’archevêque de Martinique, David Macaire, sur la radio locale RCI. « Personnellement, c’est une immense tristesse », a-t-il ajouté.









L’archevêché indique avoir mis en place une cellule d’écoute « neutre et confidentielle » afin d' « accueillir chaque cas de la façon la plus adaptée ». En octobre 2021, la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise catholique n’avait comptabilisé qu’une victime en Martinique parmi les six signalées dans les outre-mer. Un chiffre jugé à l’époque très en deçà de la réalité.