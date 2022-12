Voilà le d’ordinaire si paisible village d’Escarène (Alpes-Maritimes), situé à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Nice, plongé dans l’effroi. Jérémy Dasylva, un homme de 39 ans y a été passé à tabac, lynché par plusieurs villageois et laissé pour mort, rapporte Nice Matin. Les faits remontent au 12 octobre dernier, mais l’affaire ne sort que maintenant.

Selon le quotidien, la victime, âgé de 39 ans et récemment coutumier du village, a été soupçonnée de vol chez un habitant, pourchassé par plusieurs d’entre eux et abandonné, gisant au niveau du moulin à huile de la commune. Transporté à l’hôpital, il y est décédé deux jours plus tard.

Le parquet à ouvert une enquête qui a été confiée à la gendarmerie et un des suspects aurait déjà été identifié, mais serait en fuite à l’étranger.