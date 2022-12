La violence a fait un mort samedi à Bondy. En début de soirée, un homme de 25 ans a été tué par balle dans la rue de cette ville de Seine-Saint-Denis, selon une source policière et le parquet de Bobigny.

Vers 19 heures, l’homme a été atteint par un tir d’arme à feu. Il a été pris en charge par les secours et est décédé peu de temps après, a précisé le parquet de Bobigny, sans donner plus de précisions sur ses blessures et les circonstances des faits. L’enquête ouverte pour « homicide volontaire » a été confiée à la police judiciaire du département.