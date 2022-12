Une femme de 28 ans et sa fille de 2 ans sont décédées dans la nuit de jeudi à vendredi, dans l’incendie de leur domicile à Voudenay, en Côte d’Or, apprend 20 Minutes de source proche du dossier. Selon nos informations, le père de famille a appelé les secours après que le feu s’est déclaré à l’étage de sa maison, où se trouvaient sa compagne et leur fille. En tentant de les secourir, il a été grièvement blessé au visage et aux mains. Il a été transporté à l’hôpital par le Samu.

Les secours ont retrouvé les corps de deux victimes vers 6 heures ce matin. Les investigations ont été confiées par le parquet de Dijon aux gendarmes de la brigade d’Arnay-le-Duc. Selon les premiers éléments de l’enquête, l’origine du sinistre pourrait être une couverture chauffante.