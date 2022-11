Vers 6h30 ce mardi matin, deux personnes sont décédées et cinq ont été conduites à l’hôpital après la collision de deux véhicules, au niveau de la sortie des Adrets-de-l’Estérel, sur l’autoroute A8, entre le Var et les Alpes-Maritimes.

Selon les informations de Nice-Matin, la voiture et la camionnette de chantier, qui roulaient en direction d’Aix-en-Provence, se sont percutées un peu avant la sortie et sont passées par-dessus la glissière de sécurité. La voiture a ensuite pris feu. D’après le quotidien local, les deux victimes seraient deux passagères qui se trouvaient à l’arrière de ce véhicule et qui seraient restées prisonnières des flammes.

Le conducteur et le passager avant ont réussi à s’extraire de la voiture et ont été conduits à l’hôpital ainsi que les trois occupants de la camionnette de chantier.