Il n’a pas supporté que son ex-compagne le quitte et a voulu se venger. Un homme de 52 ans, inconnu de la justice, a été interpellé et placé en garde à vue ce lundi à la gendarmerie de Guilers, commune voisine de Brest (Finistère). L’individu est accusé d’avoir harcelé son ancienne compagne et d’avoir porté atteinte à sa vie privée, a-t-on appris auprès du parquet. Devant les enquêteurs, cette dernière avait en effet indiqué qu’elle se sentait suivie par son ancien compagnon. L’expertise de son véhicule avait confirmé la chose avec la découverte dans l’aile arrière droite de sa voiture d’une balise GPS qui était planquée dans des vêtements appartenant à son ex.

A l’issue de sa garde à vue, le quinquagénaire a été déféré devant le délégué du procureur dans le cadre d’une composition pénale. Il a désormais interdiction d’entrer en contact avec la victime pendant six mois et devra suivre un stage de prévention et de lutte contre les violences au sein du couple.