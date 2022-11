L’attaque avait été particulièrement brutale. Trois individus ont été arrêtés après la violente agression d’un couple de Britanniques en août 2022 dans le Lot-et-Garonne, ont indiqué vendredi le parquet d’Agen et la gendarmerie dans un communiqué. Arrêtés mardi, deux d’entre eux ont été placés en détention provisoire tandis que le dernier est sous contrôle judiciaire.

Ils sont soupçonnés d’avoir participé le 29 août, « comme auteur ou comme complice », au vol et à l’agression d’un couple à son domicile dans la commune d’Hautefage-la-Tour. Ces deux Britanniques, âgés de 73 et 80 ans, avaient été attaqués en pleine nuit par deux individus « encagoulés et armés de couteaux ».

Des « indices graves ou concordants »

Le mari avait notamment reçu des coups au visage et au corps « avec une rare violence », avant que les deux bourreaux ne volent « bijoux et matériel informatique ». Le couple est depuis retourné en Angleterre.

Après plusieurs semaines d’enquête, une opération judiciaire, comportant plus d’une « trentaine de militaires » a conduit mardi à l’arrestation de plusieurs individus, dont les trois suspects. Des « indices graves ou concordants » rendent « vraisemblable » leur participation à l’agression, ajoutent le parquet et la gendarmerie.