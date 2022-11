Depuis ce jeudi, à Aubais (Gard), les élèves de CP et de CE2 n’ont plus cours dans leur salle de classe habituelle. Le plancher de cette pièce présentant « un danger imminent d’effondrement », indique la commune. Les enfants ont désormais cours dans la salle polyvalente et l’ancienne garderie de cette petite commune de 2.900 habitants.

C’est lors de travaux de rénovation que la mairie a constaté que « les planchers en voûtain étaient abîmés, faibles et dangereux ». Une expertise, diligentée par l’équipe municipale, a permis de constater que le plancher de la classe était « fissuré ».

L’école élémentaire d’Aubais a été construite en 1886, sous la IIIe République, relate Objectif Gard. Une nouvelle école est dans les cartons. Elle devrait ouvrir en 2024.