On se demande comment il a pu tomber dans un trou aussi petit vu son format. Ce dimanche, les sapeurs-pompiers du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne ont été appelés pour sortir un cheval, coincé dans une fosse septique sur la commune de Lagarde, au sud-est de Toulouse.

A leur arrivée, ils ont trouvé l’équidé en détresse, la chute ayant eu lieu plusieurs heures auparavant dans cette excavation remplie et dans laquelle il tenait à peine. Pour le sortir de là, des membres de l’équipe des risques animaliers et un vétérinaire ont été appelés en renfort. Ils ont réussi à équiper le cheval de sangles pour le maintenir, puis ont utilisé une pelleteuse et l’engin agricole du propriétaire pour creuser et agrandir la cavité.

L’animal a pu être dégagé et il a été pris en charge par le vétérinaire. Celui-ci a pu constater qu’il se trouvait en assez bonne santé, hormis quelques plaies superficielles et une robe qui avait changé de couleur…