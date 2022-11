Le choc a été d’une telle violence que des débris ont été retrouvés sur plusieurs centaines de mètres. Un grave accident, rapportent les Dernières Nouvelles d’Alsace, a fait trois morts, et n’a laissé aucun survivant. Les faits se sont produits sur l'A35, au niveau du contournement de Colmar (Haut-Rhin), vers deux heures du matin dans la nuit de samedi à dimanche.

La vitesse serait en cause, précisent nos confrères. Une Porsche et une Citroën C3 se sont percutées. Heurtée sur la gauche, la C3 a été propulsée hors de la route. Ses deux occupants, âgés de 56 et 61 ans, ont été tués sur le coup et le passager a été éjecté.

La Porsche est passée par-dessus la glissière de sécurité, a roulé le long de l’autoroute avant de faire des tonneaux et de s’immobiliser à 200 mètres du lieu de l’impact. Son conducteur, âgé de 40 ans, a également été éjecté avant que son véhicule ne s’embrase.