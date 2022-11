Cette erreur d’aiguillage aurait pu avoir des conséquences bien plus graves et a donné des sueurs froides à pas mal d’automobilistes. Centre Presse Aveyron relate l’épopée autoroutière d’un sexagénaire, vendredi soir, au volant de sa Mazda. L’homme, originaire du secteur de Rodez (Aveyron), s’est perdu sur l’aire du Larzac, du côté de Millau. Il a par mégarde emprunté l'A75 à contresens aux alentours de 22 heures. Sans doute aussi affolé que les occupants des voitures qu’il a croisées, heureusement peu nombreuses à cette heure tardive, l’Aveyronnais n’est pas parvenu à trouver d’échappatoire. Il a roulé environ une heure, avant qu’une panne d’essence providentielle ne mette fin à sa course folle.

Le quotidien régional précise qu’il a été « récupéré » par le peloton de gendarmerie de Saint-Flour, dans le Cantal, soit environ 130 km après son entrée sur l’autoroute. Le taux d’alcoolémie du sexagénaire était négatif. Bien qu’il n’ait causé aucun accident, il pourrait toutefois être poursuivi pour « mise en danger de la vie d’autrui ».