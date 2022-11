Forte émotion au lycée Louis-Feuillade de Lunel. Lundi, l’établissement héraultais a reçu des menaces d’un élève, via la messagerie de l’environnement numérique de travail (ENT), menaçant de commettre un « bain de sang ». « Bonjour, le 16 novembre rendez-vous à la cantine, Bain de sang au lycée. Je vous déteste tous. Allez tous vous faire foutre vie de merde lycée de merde je vais vous tuer. » Les menaces ont ensuite été envoyées à des élèves de l’établissement, qui les ont immédiatement transmises via les réseaux sociaux à d’autres élèves.

Saisis lundi soir par l’établissement, les gendarmes spécialisés dans la cybercriminalité ont rapidement établi que le compte de l’élève, à l’origine de ces messages, avait été piraté. La famille de l’élève victime du hacker a porté plainte, tout comme l’établissement.









La proviseure du lycée a écrit aux parents, personnels du lycée et enseignants. « Tous les acteurs sont mobilisés et restent attentifs à la situation », explique-t-elle. Les gendarmes ont notamment patrouillé autour de l’établissement mercredi afin de rassurer élèves et enseignants.