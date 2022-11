Les policiers ont découvert, à Montpellier (Hérault), un trafic d’objets contrefaits, rapporte France Bleu Hérault. Dans un logement, les enquêteurs ont mis la main sur 200 flacons de parfums, des vêtements et des accessoires de luxe imitant de célèbres marques.

La brigade anticriminalité avait repéré l’étrange comportement d’un jeune homme de 22 ans, soupçonné d’avoir fait de nombreux allers-retours entre son scooter, où étaient stockés des cartons, et son appartement, poursuit le site de la station.

Interpellé, et placé en garde à vue, l’homme a indiqué aux policiers qu’il revendait la marchandise via le réseau social Snapchat, sans en dire plus. Les investigations se poursuivent, notamment pour identifier d’où proviennent ces objets.