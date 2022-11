Ils étaient en route pour la maternité, mais l’imminence de l’accouchement les a stoppés. Ce lundi matin, une femme enceinte d’une quarantaine d’années et son compagnon se sont arrêtés devant le centre d’incendie et de secours de Labastide-Murat, un village au nord de Cahors, dans le Lot, pour faire appel aux secours.

Engagés sur une autre intervention, les sapeurs-pompiers ont fait appel à l’un d’entre eux qui se trouvait dans la commune. A son arrivée, il a trouvé la future maman en plein travail dans sa voiture. « Au même moment, une sage-femme qui déposait son enfant à l’école toute proche se présente spontanément afin de porter secours », explique les sapeurs-pompiers du Lot sur leur page Facebook.

Pour être plus à l’aise, la parturiente a été installée à l’intérieur du centre de secours où une petite fille a vu le jour. La maman et le nourrisson se portaient bien à l’arrivée des autres sapeurs-pompiers et des membres du SAMU du Lot. Elles ont été conduites à la maternité de Cahors.