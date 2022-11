Consommer des champignons sauvages peut s’avérer dangereux si on ne sait pas bien les reconnaître. Un couple des Côtes-d’Armor en a fait la douloureuse expérience, vendredi soir, à Loudéac, rapporte Ouest-France. Invités à dîner chez des amis, l’homme, âgé de 44 ans, et sa compagne de 37 ans ont été pris de vomissements et de convulsions une fois rentrés chez eux. Ils ont été pris en charge par les secours et transportés au centre hospitalier de Noyal-Pontivy (Morbihan).

Devant les gendarmes, ils ont expliqué avoir mangé des champignons « rouges à pois blancs » lors du repas. Il y a fort à parier qu’ils aient consommé des amanites tue-mouches, un champignon très toxique. Le couple qui avait invité les victimes a également été entendu par les gendarmes. L’homme aurait également ressenti un léger malaise après le départ des invités mais il n’a souffert d’aucun symptôme grave.