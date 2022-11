Le commissariat d’Etampes a été averti vers 2 heures du matin samedi d’un vol de caravane à Guillerval, et les policiers ont tenté d’intercepter le conducteur sur la N20 direction Paris. Ce dernier a toutefois forcé le barrage installé à hauteur de la sortie de Coquerive, percutant l’arrière d’une voiture de police, selon Le Parisien. L’individu aurait ensuite tenté de prendre la fuite à pied, avant d’être rattrapé et placé en garde à vue par la police.









Selon Le Parisien, le suspect serait âgé de 17 ans, et pourrait en ce sens être poursuivi pour conduite sans permis, vol et délit de fuite. Le syndicat de police Alliance 91 a indiqué qu’il n’y avait pas eu blessé parmi les forces de l’ordre, et a félicité les fonctionnaires après l’interpellation du suspect.