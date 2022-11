Ce 13 novembre 2022 marque les sept ans des attentats parisiens de l’automne 2015. A cette occasion, plusieurs cérémonies d’hommage sont organisées à Paris et Saint-Denis sur les différents lieux du drame. Ces cérémonies seront sous le signe « de la sobriété, de la dignité et du recueillement », a indiqué la Mairie de Paris, citée par Le Parisien. Il n’y aura pas de prises de parole, malgré la présence de la maire de Paris, Anne Hidalgo, et de la Première ministre, Elisabeth Borne.

Ces commémorations sont bien sûr avant tout destinées aux victimes et leurs familles mais elles sont ouvertes à tous et toutes. A noter que cette date anniversaire est la première depuis la fin du procès de ces attentats, qui a eu lieu de septembre 2021 à juin 2022. Salah Abdeslam, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, a décidé de ne pas faire appel.









Pour rappel, 131 personnes sont mortes dans les attentats du 13-Novembre sur plusieurs sites : autour du stade de France, à la salle de spectacle du Bataclan, et dans plusieurs bars et restaurants du 10e et du 11e arrondissement de Paris.