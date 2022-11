Plus de 25 sapeurs-pompiers et une dizaine d’engins de secours ont été mobilisés jeudi après-midi, peu avant 17 heures, pour un accident d’aéronef à La Baule-Escoublac (Loire-Atlantique). Il s’agit d’un ULM (ultra léger motorisé) qui, victime d’une avarie mécanique, n’est pas parvenu à atterrir sur l’aérodrome baulois. L’engin, qui a tout de même évité les habitations, s’est écrasé dans un champ, quartier Tréméac, rapporte le service départemental d’incendie et de secours (Sdis).





🔴 Les sapeurs-pompiers de #LoireAtlantique interviennent pour un #accident d'aéronef chemin du parc au mil à #LaBauleEscoublac.

➡️ Facilitez l'accès aux secours ✖️ ⛔️

➡️ Respectez le périmètre de sécurité 🚧 ⚠️ pic.twitter.com/VQgWR44Qwn — Sapeurs-pompiers 44 (@SDIS44) November 10, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Lorsque les sauveteurs sont arrivés, l’ULM était retourné et son pilote, une femme âgée de 60 ans, coincée dans le cockpit. Après une délicate désincarcération, elle a été hospitalisée dans un état jugé grave.

En août dernier, un accident d’ULM s’était déjà produit à proximité de l’aérodrome de La Baule. Deux personnes avaient été légèrement blessées.