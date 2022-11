Un terrible drame s’est produit mardi matin dans une exploitation agricole située sur la commune de Miniac-Morvan, non loin de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Vers 8h30, un jeune homme de 18 ans qui faisait son apprentissage en alternance dans la ferme a été électrocuté, a-t-on appris auprès des pompiers. La victime est décédée malgré les tentatives pour le réanimer.

On ignore encore comment s’est produit le drame et quel en est la cause. « Une enquête a été ouverte en cosaisine par la gendarmerie et l’inspection du travail afin d’éclaircir les circonstances », indique Fabrice Tremel, procureur de la République de Saint-Malo. Selon France 3 Bretagne, le jeune apprenti était scolarisé au lycée agricole de Montauban-de-Bretagne.