Ses proches n’ont plus de nouvelles de Maëlyss, 13 ans, depuis que son collège a signalé son absence en cours vers 9 heures lundi matin. Les gendarmes de L’Union, près de Toulouse, jugent sa disparition « inquiétante » et ont lancé ce mardi sur Facebook un appel à témoins pour retrouver cette adolescente domiciliée et scolarisée en 4e sur la commune de Saint-Jean.





Reconnaissable à sa coupe afro, Maëlyss est fine et mesure 1,65 m Elle a les yeux verts, les cheveux châtains. Au moment de sa disparition, elle portait un jean noir, un tee-shirt noir avec une inscription en vert fluo, et des baskets noires de marque Converse.

La gendarmerie indique que seul soin cartable a été retrouvé, confirmant une information de La Dépêche du Midi. Il a été laissé à un arrêt de bus. L’adolescente aurait été aperçue rue Alsace-Lorraine, dans le centre-ville de Toulouse.

Si vous disposez d’informations permettant de retrouver Maëlyss, vous pouvez contacter les gendarmes de l’Union au : 05 62 89.03 50