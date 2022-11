La méthode semble aussi odorante qu’efficace. Samedi soir, à Avessac (Loire-Atlantique), des agriculteurs ont réussi à empêcher une free party de s’installer sur l’un de leurs champs à l’aide de… lisier.

D’après le journal Ouest-France, il était environ 21h30 quand un groupe de teufeurs, équipés de matériel de son, a fait irruption sur les lieux. Excédé, l’exploitant agricole propriétaire du terrain a alors prévenu des collègues qui l’ont donc aidé à déverser du fumier à l’endroit choisi pour la fête.

Prévenus, les gendarmes sont arrivés quelques instants plus tard et ont constaté qu’un grand nombre de voitures avait déjà fait demi-tour, a rapporté la gendarmerie au quotidien Presse Océan. D’autres, embourbées, ont mis un peu plus de temps à sortir du champ. Vers 23h30, tout le monde avait quitté les lieux.