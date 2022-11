Ce vendredi matin, une soixantaine d’activistes d’Extinction Rebellion (XR) a bloqué l’entrée du dépôt pétrolier de TotalEnergies, à Mardyck, près de Dunkerque, dans le Nord. Leur action, baptisée « black out », vise à perturber l’activité du site et à dénoncer la crise énergétique qui met « en lumière notre dépendance mortifère aux énergies fossiles. »

Equipés de combinaisons blanches, de masques pour certains et brandissant des banderoles pour d’autres, les militants d’Extinction Rebellion se sont assis, dès 9 heures, devant l’entrée du dépôt pétrolier « Etablissement de Flandres » de TotalEnergies. Cette « action de désobéissance civile » ciblant « les industries fossiles et leurs financeurs », fustige les « superprofits » des géants de l’énergie alors que de plus en plus de Français se retrouvent victimes de la « précarité énergétique », dénonce XR dans un communiqué.

Un coup de pression avant la COP27

L’opération des activistes entend aussi mettre la pression sur les dirigeants mondiaux à quelques jours de l’ouverture de la COP27, en Egypte. « Il est de notre responsabilité de mettre hors d’état de nuire ces criminels climatiques notamment en les privant des soutiens financiers », insiste l’organisation, précisant que 5 de ses militants avaient été interpellés par les forces de l’ordre déployées sur place.