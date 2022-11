Confisqué l’ULM. Finis les voyages, les montres de luxe et les voitures neuves. La gendarmerie de Haute-Garonne détaille sur sa page Facebook comment les enquêteurs de la section de recherches de Muret, au sud de Toulouse, ont mis fin aux agissements d’une couple de quadragénaires dont le train de vie semblait bien supérieur à ses revenus. Et pour cause : pour améliorer son ordinaire et acquérir notamment le petit avion, prenant les cours de pilotage qui vont avec, les escrocs sont soupçonnés d’avoir puisé dans les comptes de deux septuagénaires abusés « par divers stratagèmes et mensonges » qui ont conduit à les « isoler de toutes relations extérieures ». En deux ans, les suspects auraient détourné plus de 500.000 euros en dilapidant le patrimoine de leurs victimes.





L'ULM acquis par les suspects et désormais confisqué. - Groupement de gendarmerie de Haute-Garonne

Le couple a été interpellé le 25 octobre puis mis en examen. L’enquête se poursuit sous la direction d’un juge d’instruction, notamment pour déterminer le montant exact des sommes dérobées. Mais les biens mal acquis ont d’ores et déjà été saisis en vue d’être revendus aux enchères rembourser en partie le préjudice.