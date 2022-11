Les faits se sont produits dans la nuit de mercredi à jeudi, à Mulhouse (Haut-Rhin). Il était environ 4 heures du matin lorsque la police a été prévenue qu’un homme de 57 ans venait d’agresser violemment sa conjointe à leur domicile. Cette dernière était enceinte de trois mois.

Il s’en était pris à elle avec une arme blanche et l’avait blessée à l’abdomen et au foie. Déjà connu des forces de l’ordre, l’individu a été interpellé et placé en garde à vue. Il est poursuivi pour tentative d’homicide. La sûreté départementale a été saisie.