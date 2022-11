Le violent orage qui s’est abattu mardi matin sur le littoral azuréen a failli s’avérer mortel pour une jeune femme de 19 ans. Surprise par la montée des eaux du Paillon, le fleuve en partie couvert qui traverse la ville de Nice, cette dernière a été emportée. Elle n’a pu être récupérée et sauvée qu’après avoir parcouru plusieurs kilomètres jusqu’à l’embouchure du cours d’eau, au niveau de la promenade des Anglais, a fait savoir le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis) des Alpes-Maritimes.

La victime, qui s’en est sortie sans être blessée, a été transportée consciente et non médicalisée jusqu’à l’hôpital Pasteur 2, précisent les secours. Au total, onze sapeurs pompiers et quatre engins ont été mobilisés pour cette opération qui s’est déroulée en mer, à 150 m du bord, au niveau de la plage du centenaire.

La jeune femme, « terrorisée et en hypothermie », avait pu s’accrocher à une bâche sur laquelle elle a été retrouvée, ont raconté à Nice-Matin des pompiers qui ont participé à son sauvetage. Selon le quotidien régional, elle ne s’exprime qu’en espagnol et a expliqué qu’elle dormait sous une tente sous un pont du Paillon avec son mari et un ami, qui avaient pu, eux, se dégager avant d’être emportés.