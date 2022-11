La nuit d’Halloween à Strasbourg a été très agitée dans de nombreux quartiers de l’Eurométropole, hormis le quartier de Hautepierre. Voitures incendiées, heurts avec la police… Au total, vingt personnes ont été interpellées au cours de la soirée, rapporte France Bleu Alsace. Les forces de l’ordre, qui étaient appuyées par un hélicoptère, ont été prises à partie avec des jets de mortiers, ainsi que les pompiers qui ont été la cible de projectiles divers. Une quinzaine de voitures ont été incendiées, précisent nos confrères.

Et ce n’est pas une nouveauté, c’est un phénomène de violence urbaine qui a tendance à s’installer un peu plus chaque année dans certains secteurs de l’Eurométropole. Aussi, un important dispositif de sécurité avait été mis en place et de nombreuses patrouilles de police sillonnaient les rues. En vain. Fort heureusement, aucun blessé n’est à déplorer.