Un adolescent de 16 ans a été tué par balles dimanche soir sur un point de vente de drogues, dans un quartier sensible d’Avignon, a-t-on appris lundi de sources policières. Les faits se sont déroulés vers 21h30, sur un point de deal du quartier Monclar, situé au sud de la gare d’Avignon, théâtre dans le passé de plusieurs affaires de drogues.









Le jeune homme, atteint par plusieurs projectiles, est décédé des suites de ses blessures, a précisé un officier de la PJ d’Avignon. Selon une autre source policière, la victime serait « un guetteur ». L’enquête a été confiée à la police judiciaire.

Deux hommes de 20 et 34 ans avaient été tués par balles fin mai 2021, dans le même quartier d’Avignon, « manifestement dans un contexte de guerre des gangs liée au trafic de drogue », avait alors expliqué le procureur de la République Philippe Guémas. Moins d’un mois plus tôt, le 5 mai 2021, c’est un policier qui avait été tué, alors qu’il intervenait près d’un point de trafic de drogue dans le centre d’Avignon. Son décès avait suscité une vive émotion et nourri la colère des syndicats de policiers.

Fin 2020, le Vaucluse, un des départements les plus pauvres de France, comptait 84 points de deal, soit 15 points de vente pour 100.000 habitants, le troisième en densité derrière la Guadeloupe et la Seine-Saint-Denis. « Au 31 mars 2022, il y en avait 69, soit 15 de moins », selon le ministère de l’Intérieur.