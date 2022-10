Près de six mois après l’ouverture d’une information judiciaire par la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille, le parquet a annoncé ce vendredi avoir procédé à l’interpellation de 22 individus dans six départements. Ils sont soupçonnés d’avoir organisé un important réseau d’importation de produits stupéfiants, en l’espèce de la résine de cannabis depuis le Maroc et de la cocaïne depuis la Belgique.









L’opération conduite conjointement dans les Bouches-du-Rhône, des Alpes-Maritimes, du Haut-Rhin, du Jura et de la Côte d’Or a permis de saisir 91 kg de résine de shit, 13 kg de cocaïne, des armes et près de 130.000 euros en liquide. Des véhicules et des montres de luxe ont également été confisqués, a précise Dominique Laurens, la procureure de la République à Marseille.

Un important narcotrafiquant marseillais interpellé

A l’issue de leurs gardes à vue, sept individus ont été présentés au juge d’instruction. Cinq d’entre eux ont été placés en détention provisoire. « Les présentations se poursuivent ce jour pour sept individus pour lesquels le parquet requiert un placement en détention provisoire », poursuit la magistrate dans un communiqué.

Selon le parquet de Marseille, « ce réseau était actif sur les régions Bourgogne, PACA, Ile-de-France et Occitanie et importait chaque semaine d’importantes quantités de cocaïne depuis la Belgique et de cannabis depuis le Maroc. À l’occasion de cette opération, le chef présumé de ce réseau ainsi qu’un important narcotrafiquant marseillais ont été interpellés. »