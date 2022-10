Des gendarmes réservistes ont participé au sauvetage d’un bébé, pris de convulsions, près de l’aéroport de Montpellier (Hérault), a relaté la gendarmerie, jeudi. Le 15 octobre dernier, ces militaires, engagés à Mauguio, près de Montpellier, patrouillaient aux abords de la plate-forme aéroportuaire lorsqu’ils ont aperçu un attroupement, sur un parking. En s’approchant, ils découvrent une famille, qui revenait de Tunisie, désemparée, face à leur bébé de 14 mois, pris de soudaines convulsions.

L’un des gendarmes réservistes a aussitôt pris en charge l’enfant, et lui a prodigué les premiers soins, pendant une dizaine de minutes, en attendant que les secours n’arrivent. Le second s’est, de son côté, occupé de sa famille. Le bébé a été récupéré par les sapeurs-pompiers et transporté à l’hôpital. Ses jours ne sont plus en danger.