Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage maritimes (Cross) Gris-Nez est régulièrement, voire quotidiennement, sollicité pour organiser des opérations de secours de migrants tentant de gagner la Grande-Bretagne en traversant la Manche sur des embarcations de fortune. Du coup, les opérateurs ont été quelque peu surpris lorsqu’ils ont été contactés, jeudi matin, pour un homme qui tentait l’aventure dans l’autre sens.

C’est donc très tôt, jeudi matin, que le Cross a reçu un message d’alerte en provenance d’un navire de pêche. Alors qu’ils taquinaient la morue, les membres d’équipage ont remarqué qu’un homme était accroché sur la bouée de signalisation « Colbart nord », située au beau milieu du détroit du Pas-de-Calais.

Traversée en kayak gonflable

Une position bien inconfortable pour l’homme en question, et dangereuse aussi. Le Cross a donc demandé au navire de pêche de récupérer le naufragé pour le mettre en sécurité à bord. L’homme, un Britannique d’une trentaine d’années, a ainsi pu expliquer aux pêcheurs ce qu’il faisait là. Deux jours plus tôt, il était parti des côtes anglaises à bord d’un kayak gonflable dans l’idée de traverser la Manche et rejoindre le littoral français. En vain. Mais pourquoi s’était-il engagé dans une si périlleuse affaire ? Selon la préfecture maritime (Premar), contactée par 20 Minutes, les motivations du naufragé « ne sont pas très claires. » Les investigations de la gendarmerie maritime semblent toutefois écarter « le projet d’exploit sportif. »





La bouée Colbart Nord, où le kayakiste s'était réfugié - M.Libert / 20 Minutes

L’échec de la tentative du Britannique a d’ailleurs eu des conséquences sur sa santé. En effet, après deux jours dans les eaux froides et agitées de la Manche, il « souffrait d’hypothermie, de fatigue généralisée et de déshydratation », selon la Premar. C’est donc dans l’hélicoptère de la Marine nationale qu’il a fait la deuxième moitié du trajet, jusqu’à l’hôpital de Boulogne-sur-Mer.