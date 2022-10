Ils volaient des voitures avant de les remettre sur le marché avec une fausse immatriculation. Un important réseau de trafic de véhicules a été démantelé la semaine dernière en France, annonce, ce jeudi, Philippe Astruc, procureur de la République de Rennes. L’enquête avait démarré en avril 2021, après la mise au jour par la section de recherches et le groupe interministériel de recherches de Rennes d’une « organisation criminelle particulièrement active dans le vol et le recel de véhicules ». Saisie du dossier, la juridiction interrégionale spécialisée de Rennes avait ouvert, en mars, une information judiciaire pour « vols, recels et escroqueries en bande organisée et association de malfaiteurs ».

Les investigations ont permis de mettre en évidence que les voitures volées étaient faussement réimmatriculées, reprogrammées et pourvues de vrais ou de faux papiers avant d’être remises en circulation par divers intermédiaires dans la région brestoise, à Reims ou Epernay (Marne), Sens (Yonne), Pithiviers (Loiret), Segré-en-Anjou (Maine-et-Loire), ainsi qu’à Paris. Au total, une cinquantaine de voitures volées auraient ainsi été revendues, entre le 1er janvier et le 5 octobre 2020, « pour un préjudice estimé à près d’un million d’euros », précise le procureur de la République de Rennes.

190 gendarmes mobilisés sur le coup de filet

Le 18 octobre, une opération judiciaire impliquant 190 gendarmes a été déclenchée et a débouché sur l’interpellation de douze individus à Paris et Reims, ainsi qu’à Brest et Plougonvelin (Finistère). Lors des perquisitions, 18 véhicules volés ont été saisis ainsi que 15.000 € en espèces, 32.000 € sur des comptes bancaires, 75.000 € sur un contrat d’assurance vie ainsi que du matériel informatique utilisé pour le minage de cryptomonnaies d’une valeur estimée à 140.000 €. Quatre armes, un kilo de résine de cannabis et 900 g d’herbe ont également été découverts.

Sur les douze interpellés, sept hommes, âgés de 25 à 57 ans, ont été mis en examen les 20 et 21 octobre pour « vols et recels en bande organisée, escroquerie en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission de crime ou de délits et blanchiment aggravé ». Six d’entre eux ont été placés en détention provisoire et le dernier sous contrôle judiciaire. Ils encourent la peine de quinze ans de réclusion criminelle.