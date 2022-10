« Selon les vérifications effectuées, tout indique qu’il s’agit bien du corps de Justine Vayrac. Les premières constatations établissent une pluralité de coups au niveau de la face dont au moins un avec une arme contondante », a déclaré ce jeudi, Baptiste Porcher, procureur de la République de Limoges, lors d’une conférence de presse.









La jeune femme de 20 ans était portée disparue depuis dimanche matin après une soirée avec des amis dans la discothèque « La Charrette » de Brive-la-Gaillarde, en Corrèze. Un jeune homme de 21 ans, une connaissance qu’elle a croisé en boîte de nuit ce soir-là, a été placé en garde à vue mardi et a avoué jeudi le viol et le meurtre de la jeune femme, avant de donner des indications sur la localisation du corps. Il a été retrouvé par les enquêteurs sur la propriété familiale du suspect à Beynat, situé à une vingtaine de kilomètres de Brive. Le jeune homme a été mis en examen pour « viol, séquestration et meurtre précédé, accompagné ou suivi d’un autre crime » et placé en détention provisoire.

« Un coup de poing » donné au domicile du jeune homme

« Il a été confronté aux éléments de l’enquête, notamment le sac à main retrouvé brûlé à proximité de son domicile, l’audition de témoin qui a entendu le téléphone sonner dans la voiture, les traces de sang dans le véhicule, celles mal nettoyées à son domicile et le fait qu’il était la dernière personne à l’avoir vue en vie, a détaillé le procureur. Face à ces preuves, le mis en cause a reconnu quelques heures avant la fin de sa garde à vue, en présence de son conseil, avoir tué la victime alors qu’ils se trouvaient tous les deux à son domicile et qu’ils venaient d’avoir un rapport sexuel consenti ».

Le jeune homme, un agriculteur de 21 ans, raconte, sans donner davantage d’explications, qu’il lui a asséné un coup de poing qui aurait provoqué le décès. « Il aurait ensuite amené le corps en forêt avec son véhicule puis serait allé chercher un engin agricole afin de creuser la terre pour y enfouir le corps », précise le procureur. De retour à son domicile, il aurait tenté de nettoyer les traces de sang et brûlé le sac à main de la victime.

Autopsie et analyses

« Une autopsie et des expertises seront menées dans les meilleurs délais pour confirmer formellement l’identité de la victime, établir la cause de la mort, la nature des violences subies ainsi que pour vérifier la présence éventuelle de substances étrangères dans le sang », ajoute le procureur.

Le jeune homme n’a jamais été condamné dans le passé mais avait été mis en cause pour une dégradation par moyens dangereux d’un hangar agricole, en 2020. Il a respecté la mesure de contrôle judiciaire dont il avait fait l’objet, effective jusqu’en avril 2021. Des expertises psychiatriques et psychologiques seront ordonnées pour éclairer la justice sur sa personnalité.