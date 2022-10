En quelques jours, les douaniers et les gendarmes des Pyrénées-Orientales ont réalisé plusieurs saisies de tabac importantes. Des saisies de plus en plus souvent accompagnées de refus d’obtempérer.









Une première fois à proximité de Bourg-Madame, une commune située à environ 80 km de Perpignan, sur la route de l’Andorre. Le conducteur a opéré un demi-tour devant les douaniers… avant de se retrouver bloqué dans la file de voitures arrêtées par le contrôle douanier. La brigade des douanes de Bourg-Madame a saisi 392 cartouches de cigarettes et 2 kg de tabac à rouler. Le tout pour une valeur de 39.000 euros. Le conducteur mineur sans permis et sa passagère ont été remis à la gendarmerie.

Accident, délit de fuite, contrebande et prison ferme

Quelques jours plus tard, c’était au tour de la brigade des douanes de Porta d’arrêter, après plusieurs injonctions, un ressortissant albanais. Au bord du véhicule, les douaniers ont découvert 830 cartouches de cigarettes, soit 166 kg de tabac manufacturé là encore en provenance d’Andorre. Une marchandise d’une valeur de 80.000 euros.

Le 21 octobre, à la suite d’un accident de la circulation avec délit de fuite, les gendarmes ont mis la main sur un véhicule au bord duquel se trouvaient deux hommes. Notamment un Algérien en situation irrégulière, mais aussi une centaine de cartouches de cigarettes achetées en Espagne. Le tribunal correctionnel de Perpignan les a condamnés à quatre et six mois de prison ferme avec maintien en détention.