Depuis dimanche matin, Justine Vayrac, âgée de 20 ans et maman d’un petit garçon de deux ans, est portée disparue. Ce jeudi, le suspect a avoué l’avoir, violée, tuée et enterrée dans un bois. Il a reconnu l'homicide et indiqué un secteur proche de son domicile pour la recherche du corps, à la fin de sa garde à vue, a-t-on appris de source proche de l'enquête, indique l'AFP.

La victime, originaire du département voisin du Lot, s’était rendue à Brive samedi soir pour y retrouver des amis. Elle y a passé la soirée dans un bar puis dans une discothèque, « La Charette. »

Depuis mardi, un jeune homme, qui a été vu avec la jeune femme devant la boîte de nuit, était en garde à vue. Justine Vayrac serait montée dans son véhicule, selon plusieurs témoignages, à sa sortie de la boîte de nuit. A Beynat, les forces de l'ordre poursuivent activement leurs recherches jeudi matin pour tenter de retrouver la jeune femme.

Quelles sont les dernières avancées de l’enquête ?

Le suspect a avoué en garde à vue avoir tué la jeune femme et l’avoir enterrée dans un bois. Des vérifications devraient être menées ce jeudi matin sur place, par les enquêteurs. Selon France 3 Occitanie, le suspect a aussi donné une autre version, dans laquelle il aurait violé Justine Vayrac sous la contrainte d’un autre homme, avant de revenir sur ses déclarations.

« Contrairement à des rumeurs, il n’y a pas eu de deuxième personne placée en garde à vue », a précisé Emilie Abrantes, la procureure de Brive, lors d’une conférence de presse sur l’affaire mercredi soir. Mardi, elle avait requalifié l’enquête ouverte pour recherche d’une personne disparue, en « enlèvement et séquestration. » Le jeune homme doit être présenté ce jeudi à un juge d’instruction à Limoges en vue de sa mise en examen.

Quels sont les éléments matériels ?

La procureure a précisé que des analyses ADN étaient en cours après le relevé chez le suspect « de traces de sang au sein de son domicile, dans sa chambre, et dans son véhicule, au niveau du pommeau de levier de vitesses ». Le sac à main de Justine a été retrouvé calciné près du domicile du jeune homme placé en garde à vue.

L’enquête est menée par les services de police de la brigade de sûreté de Brive, co-saisis avec la police judiciaire de Limoges. Des équipes cynophiles et un hélicoptère de la gendarmerie ont été mobilisés pour retrouver la jeune femme. Des plongeurs ont aussi été envoyés sonder les plans d’eau situés à proximité du domicile du suspect.

Quel est le profil du suspect ?

Ce jeune homme de 21 ans travaille dans le même domaine agricole que son père, à une vingtaine de kilomètres de Brive-la-Gaillarde, à Beynat en Corrèze. Il est membre du club de football de ce bourg rural d'environ 1.300 habitants, et s'est même rendu dimanche au match disputé par son équipe, quelques heures après la disparition de Justine Vayrac, a indiqué un membre du club qui a requis l'anonymat. Il est aussi déjà connu de la justice, pour l’incendie volontaire d’un hangar agricole.

Sa garde à vue, qui avait été prolongée, se termine ce jeudi matin. Il va maintenant être présenté à un juge d'instruction à Limoges, en vue de sa mise en examen. Le jeune homme serait une connaissance de la victime, rencontrée à plusieurs reprises au sein de la boîte de nuit, retrace la procureure de la République de Brive.