Les dégâts sont « très importants sur les infrastructures », mais il n’y a heureusement aucun blessé à déplorer. Dans la nuit de mardi à mercredi, un pylône dédié à la diffusion de la radio et à la téléphonie mobile, haut de 90 mètres, s’est complètement effondré sur le site Télédiffusion de France (TDF) de Laval-Changé (Mayenne), rapporte l’opérateur. Une impressionnante chute qui serait due à « un grave acte de vandalisme », rapporte TDF.

Conséquence, « près de 150.000 habitants de Laval et de sa région (ont été) en partie privés de radio » pendant la journée de mercredi, et les services de téléphonie mobile étaient aussi fortement dégradés pour un grand nombre d’habitants. Une enquête a été ouverte et une plainte déposée.