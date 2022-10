Selon une information de France Bleu Provence, une marche blanche en mémoire du petit garçon battu à mort à la Seyne-sur-Mer, dans le Var, sera organisée le 5 novembre à 14 heures, au départ du parc de la Navale dans le centre-ville de la commune.

Le petit garçon de sept ans avait été retrouvé mort au domicile de sa mère, dans la nuit du 12 au 13 octobre, après que celle-ci eut appelé les secours. Une enquête pour homicide sur mineur de 15 ans avait alors été ouverte et confiée à la sûreté départementale.

Devant les policiers, la mère a témoigné de violences commises sur son fils par son compagnon à deux reprises au cours des quatre jours précédents. L’autopsie avait déjà attribué la cause de ce drame à « des coups portés ». L’auteur présumé, qui a reconnu les faits et qui n’est pas le père de l’enfant, a déjà été condamné à huit reprises depuis 2007 pour vols, violences conjugales et menaces. Il faisait l’objet depuis le 30 août d’un mandat d’arrêt. La mère de l’enfant décédé n’était pas victime dans ces affaires.