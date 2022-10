Trois voitures qui se suivent ne passent jamais inaperçues aux yeux des douaniers. Dans la nuit de samedi à dimanche, alors qu’ils surveillaient les routes à la limite de l’Ariège et de la Haute-Garonne, les agents de la brigade des douanes de Frouzins décident de contrôler les voitures en convoi, ce qui ressemble fort à un « go fast ».

Pour les intercepter, ils mettent en place un dispositif. A sa vue, une voiture tente de faire demi-tour. Les deux autres voitures forcent le barrage et leurs roues, prises dans des herses, crèvent. Elles font encore quelques mètres et s’immobilisent. Les contrebandiers réussissent à prendre la fuite à pied, abandonnant leurs voitures, et toute leur marchandise, sur place. Et les coffres sont pleins.

Lorsque les douaniers les ouvrent, ils découvrent pas moins de 972 cartouches de cigarettes d’une valeur avoisinant les 97.200 euros à la revente. Ce tabac de contrebande, en provenance d’Andorre, est selon les douaniers destiné à alimenter le marché parallèle de cigarettes de la région toulousaine.