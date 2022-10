Au lendemain du dramatique accident qui a fait un mort et cinq blessés dimanche à la braderie d’Etel (Morbihan), le conducteur a été mis en examen lundi pour « homicide involontaire par conducteur et blessures involontaires par conducteur », a indiqué à nos confrères de Ouest-France le procureur de la République de Lorient. L’homme, âgé de 81 ans, a dans la foulée été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.

Dimanche après-midi, l’octogénaire avait perdu le contrôle de son véhicule au niveau d’un quai où se tenait un vide-greniers. Plusieurs piétons avaient été fauchés dont un mortellement, un exposant âgé de 86 ans. Cinq personnes âgées de 31 à 87 ans ont également été blessées, dont l’une transportée en urgence absolue.

Après l’accident, le test d’alcoolémie du conducteur s’est révélé négatif. Pour faire toute la lumière sur ce drame, les investigations vont désormais se poursuivre « dans le cadre de l’information judiciaire », précise le parquet.