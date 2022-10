Un sexagénaire, déjà ciblé par une tentative d’assassinat en octobre 2018, a été tué par balles mardi matin à Vescovato, en Haute-Corse. Le procureur de la République de Bastia, Arnaud Viornery, a confirmé cet homicide et précisé qu’une enquête avait été ouverte pour assassinat.









Jean-Louis Andreani, garagiste de 64 ans, a été pris pour cible alors qu’il circulait à moto, vers 07h30. Son identité a été confirmée à l’AFP par son avocat, Me Julien Pinelli. Les secours, initialement intervenus sur ce qu’ils pensaient être un accident de la route, ont découvert sur place qu’il s’agissait d’un homicide, a précisé à l’AFP une source proche du dossier.

Victime d’une tentative d’assassinat

Selon la même source, la Juridiction interrégionale spécialisée de Marseille (Jirs) s’est saisie de l’enquête, comme cela avait déjà été le cas en 2018, quand elle avait soupçonné un lien avec le milieu du grand banditisme. En octobre 2018, cet homme avait en effet déjà été victime d’une tentative d’assassinat, toujours à Vescovato. Blessé au dos et au bras, il avait réussi à prendre la fuite.

« Une fois de plus, une sentence de mort vient d’être exécutée dans une région de Casinca particulièrement endeuillée », a réagi mardi le collectif antimafia « Maffia no, a vita iè » ( « Non à la mafia, oui à la vie ») : « Se taire c’est prononcer une seconde condamnation des victimes, celle d’une société qui par son silence encouragerait tous les bourreaux », ajoute le collectif.