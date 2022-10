Triste épilogue. Le corps sans vie d’Erwan Martin, un jeune pêcheur de 20 ans qui était porté disparu depuis plus d’une semaine, a été retrouvé dans les rochers ce lundi au niveau de la commune de Plougasnou dans la baie de Morlaix (Finistère). C’est un plongeur amateur qui participait aux recherches qui a fait la macabre découverte ce lundi midi et a prévenu les secours.

« Nous tenions à remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées pour les recherches de près ou de loin », ont écrit les proches du jeune homme sur les réseaux sociaux.

Des objets personnels retrouvés dans la semaine

Parti pêcher à la ligne le dimanche 16 octobre, le jeune Morlaisien n’avait depuis plus donné de nouvelles. D’importants moyens avaient aussitôt été engagés à terre et en mer pour tenter de le retrouver et un appel à témoins avait été lancé par la gendarmerie. Dans le courant de la semaine, plusieurs de ses objets personnels avaient été découverts, notamment son sac, son couteau et sa boîte à hameçons.

La famille et les proches du jeune homme avaient ensuite pris le relais dans les recherches, sillonnant de long en large la côte à la recherche du moindre indice. Selon Le Télégramme, une autopsie du corps du jeune homme doit être pratiquée dans les prochaines heures à l’institut médico-légal de Brest pour déterminer les causes du décès.